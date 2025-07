Milan, scambiati i documenti per Ricci: i dettagli e le cifre

Samuele Ricci sarà un nuovo giocatore del Milan: firmerà un contratto di 4 anni

Tutto fatto per il passaggio di Samuele Ricci al Milan. L’ormai ex centrocampista del Torino passerà ai rossoneri per 23 milioni di euro più 1,5 di bonus.

Al Torino, inoltre, andrà anche il 10% sulla futura rivendita del giocatore.

Ricci firmerà un contratto di 4 anni a 2 milioni di euro a stagione.

Il giocatore sosterrà le visite mediche nella giornata di giovedì 3 luglio, seguiranno la firma e l’annuncio del classe 2001.