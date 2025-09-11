Milan, le ultime verso Bologna: in gruppo Rabiot ed Estupiñan

Primo giorno con la rosa al completo per Massimiliano Allegri in vista della gara contro il Bologna di Vincenzo Italiano

È cominciata con una sconfitta e una vittoria la Serie A del Milan. I rossoneri, infatti, hanno perso alla prima giornata contro la Cremonese a San Siro mentre hanno vinto alla seconda contro il Lecce.

Gli uomini di Allegri alla prossima, invece, affronteranno il Bologna di Vincenzo Italiano domenica 14 settembre alle 20:45

Proprio in vista della gara contro i rossoblù nella giornata di oggi, 11 settembre, i rossoneri al gran completo si sono ritrovati a Milanello.

Presenti anche tutti i nazionali, gli ultimi a tornare sono stati Maignan, Pulisic, Estupiñan e Gimenez, e l’ultimo arrivo Rabiot.

Milan, le condizioni di Rabiot ed Estupiñan

Rabiot nella mattinata ha svolto dei test fisici e dopo il pranzo con la squadra farà il primo allenamento in gruppo nel pomeriggio in vista del Bologna.

Estupiñan anche sarà regolarmente in gruppo e giocherà domenica nonostante abbia saltato Ecuador-Argentina per un fastidio muscolare.

Le ultime su Leao

Per Leao, invece, il discorso è diverso. Il calciatore è ancora alle prese con il problema al polpaccio e non si vuole rischiare nulla per il suo recupero. Il portoghese non ha avuto alcuna ricaduta riguardo l’infortunio.