Inizia la stagione del Milan: è il giorno del raduno | LIVE

Milan (Imago)

Inizia l’avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan: i rossoneri si radunano oggi in vista della nuova stagione

10:45 – Assente tra i convocati per il ritrovo a Milanello Theo Hernandez: è infatti ormai fatta per la cessione all’Al-Hilal del francese. Ai rossoneri andranno 25 milioni di euro.

10:00 – Inizia oggi la stagione 2025/2026 del Milan, con il raduno di tutti i calciatori della rosa e la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri. Ieri sera sono arrivati i giocatori che non si erano visti nei primi giorni di test atletici, come Pulisic e Saelemakers.

Inizia la stagione del Milan

Dopo i test atletici dello scorso venerdì a cui hanno preso parte tutti i membri della rosa tranne i nazionali, il Milan si ritrova oggi a Milanello per dare il via alla nuova stagione.

Un raduno particolare per i rossoneri, non solo per la presenza del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, ma per l’assenza di Theo Hernandez dopo diversi anni in Italia. Il terzino non è stato convocato, essendo ormai imminente la sua partenza in direzione Arabia Saudita.