Adrien Rabiot, Milan (Imago)

Le parole di Adrien Rabiot durante la presentazione come nuovo giocatore del Milan nello store di Via Dante

Un’accoglienza da fuoriclasse per Adrien Rabiot, che nel pomeriggio di oggi – giovedì 25 settembre – si è presentato al Milan Store di via Dante per ricevere i saluti del popolo rossonero.

Il francese, che si è già rivelato decisivo e imprescindibile nelle tre partite giocate tra Serie A e Coppa Italia, ha avuto così l’opportunità di conoscere da vicino i propri nuovi tifosi e di parlare per la prima volta da giocatore del Milan.

Rabiot ha esordito parlando dell’inizio di stagione: “Sono contento, tutti mi hanno accolto bene, sia i compagni che lo staff e i tifosi. Sono arrivato e ho giocato subito, sto facendo bene. È tutto positivo“.

Se Milan-Napoli può essere considerata una sfida scudetto: “Scudetto no, è solo l’inizio, il campionato è lungo. Non dirà se vinceremo o non vinceremo il campionato“.

Massimiliano Allegri, allenatore Milan (Imago)

Rabiot: “Allegri è bravo a creare un gruppo. Centrocampo di livello”

L’ex centrocampista dell’OM ha parlato di Allegri: “Lui è un allenatore forte e ci sono giocatori di qualità, siamo anche solidi e non abbiamo preso gol nelle ultime partite. Quello che sto vedendo è un Milan di qualità, con i giocatori giovani che hanno voglia di lavorare. Stiamo creando un bel gruppo. Il mister è bravo a fare questo, a creare un gruppo e a coinvolgere tutti. Spero sia l’inizio di qualcosa di grande“.

Sul reparto di centrocampo: “Di grandissimo livello, sicuramente. Poi ci sono squadre come Inter, Juventus e Napoli che hanno qualità, ma noi ci concentreremo su noi stessi senza guardare le altre squadre“.