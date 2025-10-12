Rabiot: “Marsiglia? La gente non ha detto la verità su di me”

Le parole di Adrien Rabiot ai microfoni di Telefoot: dai retroscena sul calciomercato fino all’arrivo al Milan.

Adrien Rabiot torna a parlare del presente ma soprattutto del passato. Ai microfoni di Telefoot ha raccontato alcuni retroscena sul calciomercato nelle scorse estati.

“Il mio arrivo al Milan è andato molto bene, mi sono integrato perfettamente. Sono contento, da un mese gioco, abbiamo ottenuto dei risultati e sta andando tutto bene“, ha esordito.

Ha continuato facendo un salto indietro nel tempo: “Ero già stato contattato durante l’estate dal Milan, già nella stagione precedente. Poi ho parlato molto con Allegri, che già a inizio estate aveva insistito per cercare di farmi venire. Oltre a lui ha inciso anche l’ambizione del club di tornare ai vertici della Champions la prossima stagione“.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete del francese.

Le parole di Rabiot

Rabiot poi ha spiegato le dinamiche con il Marsiglia: “Triste per la piega che hanno preso gli eventi all’OM? Sono dispiaciuto, ovviamente, perché non sarebbe dovuta finire così“.

Infine ha concluso: “C’è stata un’incomprensione che regna sovrana perché la decisione è incomprensibile a tutti, quindi è frustrante. Ciò che mi ha infastidito è che la gente non abbia detto la verità su di me. Non sono mai stato una persona violenta e tutti possono testimoniarlo”.