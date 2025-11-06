Milan, le ultime verso il Parma: lavoro personalizzato per Gimenez e Rabiot. Pulisic ok

Le ultime dalla preparazione del Milan verso il match del Tardini contro il Parma di Carlos Cuesta, in programma sabato.

Il Milan si prepara ad affrontare il Parma nell’undicesima giornata di Serie A. Dall’allenamento odierno gli unici che non hanno svolto il lavoro completo sono stati Rabiot e Gimenez, che hanno fatto un allenamento personalizzato.

Una minima chance di rientrare nei convocati per Parma potrebbe averla il francese che sta molto meglio, mentre il messicano non sarà della partita.

Per Pulisic, invece, tutto ok. Anche oggi ha lavorato in campo e quindi è disponibile ma dovrebbe partire dalla panchina perché non ancora al 100% e perché Allegri vorrebbe dare continuità alla squadra che ha battuto la Roma. A parte il rientro di Tomori al posto di De Winter, dovrebbe essere confermata in blocco.

Pulisic, Rabiot e Jashari, inoltre, non sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Recupereranno la migliore forma a Milanello durante la sosta.