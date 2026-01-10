Milan, Rabiot in dubbio per la Fiorentina: ha subito una botta nella rifinitura

Adrien Rabiot (IMAGO)

Massimiliano Allegri potrebbe dover fare a meno di Rabiot nella sfida contro la Fiorentina: il centrocampista del Milan ha subito una botta

Archiviato il pareggio arrivato nell’infrasettimanale contro il Genoa, il Milan si prepara a tornare in campo per la sfida di campionato contro la Fiorentina.

I rossoneri faranno visita alla viola in una sfida che può risultare molto importante in vista della lotta Scudetto, dato che qualche ora più tardi a San Siro si affrontano Inter e Napoli.

Partita molto delicata dunque quella del Franchi per Massimiliano Allegri, il quale però potrebbe dover fare a meno di una pedina fondamentale come Adrien Rabiot. Il francese, infatti, ha subìto una botta durante l’allenamento di rifinitura, ha terminato anzitempo la seduta ed è in dubbio per la partita: deciderà lui, in base a come si sentirà nella mattinata di domenica, se scendere in campo o meno.

Preallertato Samuele Ricci, che potrebbe dunque affiancare Jashari e Loftus-Cheek in una mediana totalmente inedita. Anche Modric, infatti, potrebbe rimanere fuori dalla partita per riposare dopo una settimana molto intensa.