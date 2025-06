Milan, Allegri insiste per Rabiot: le ultime

Marsiglia, Adrien Rabiot (Imago)

Massimiliano Allegri spinge per poter ritrovare Adrien Rabiot al Milan

Ore frenetiche in casa Milan, dove sono tante le novità di mercato.

Se al momento Maignan sembra dover rimanere mentre Musah è vicino alla cessione al Napoli, i rossoneri lavorano ovviamente anche per le entrate.

In particolare, Massimiliano Allegri insiste per poter avere Adrien Rabiot, che è stato con lui per diversi anni alla Juventus. Il centrocampista francese ha un impegno verbale con il Marsiglia per cui, in caso di volontà di andare via, il club non si opporrebbe.

Al momento però il 30enne non ha manifestato la volontà di lasciare, e la società lo considera un punto centrale per la prossima stagione. Allegri, in ogni caso, insiste per convincerlo.