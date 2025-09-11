Milan, Rabiot è arrivato in città | FOTO E VIDEO
Le prime parole del centrocampista francese in rossonero
Adrien Rabiot è atterrato a Milano. Il nuovo centrocampista dei rossoneri è pronto per la nuova esperienza italiana dopo la parentesi francese con il Marsiglia.
Ricordiamo che il calciatore ha firmato un contratto triennale.
Visualizza questo post su Instagram
“Sono molto contento, forza Milan”. Queste le prime parole del centrocampista rossonero.
Dopo la Juventus, per Rabiot si tratta della seconda avventura in Serie A. Ancora con Massimiliano Allegri.