Milan in Europa se: le combinazioni che negli ultimi due turni di campionato garantirebbero un piazzamento europeo ai rossoneri.

Archiviata la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna per 1-0, la concentrazione del Milan è tutta legata a scoprire quale competizione europea disputerà durante la prossima stagione.

Roma in trasferta e Monza in casa. Due match nei quali il Milan si gioca tutto.

Le speranze di giocare Champions League e Europa League sono molto ridotte, diverso invece il discorso per la Conference League.

Di seguito le combinazioni che garantirebbero un piazzamento europeo ai rossoneri.

Milan, le combinazioni per l’Europa

Nelle ultime 2 giornate di campionato il Milan si gioca l’accesso in una delle 3 competizioni europee per la prossima stagione. Vincendo contro Roma e Monza i rossoneri sarebbero aritmeticamente qualificati per la UEFA Conference League.

Per quanto riguarda Champions e Europa League, dipenderà da altri incroci. In caso di sconfitta a Roma il Milan sarebbe praticamente fuori da tutte le coppe europee.