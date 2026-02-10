Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic si sono ancora allenati a parte verso Pisa-Milan: lo statunitense è più avanti nel recupero

Il Milan è tornato in campo per preparare la sfida contro il Pisa, in attesa del recupero contro il Como del prossimo 18 febbraio.

A Milanello, sotto gli occhi di Ibrahimovic e del ds Tare, Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic hanno svolto ancora un lavoro personalizzato, ma lo statunitense è più avanti nel percorso di recupero e potrebbe tornare in gruppo domani, 11 febbraio.

Discorso diverso, invece, per l’esterno belga, che al momento va più verso il forfait per la trasferta di Pisa, ma verrà valutato nei prossimi giorni.

Si è allenato regolarmente invece Rafa Leao, rimasto in panchina nell’ultima gara contro il Bologna.