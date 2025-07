Milan, Pulisic: “Allegri ha iniziato nel modo giusto, Leao è un top. Su Modric e Ricci…”

L’intervista di Christian Pulisic tra obiettivi futuri del Milan, il feeling con Allegri e non solo

Continua la preparazione del Milan, con in programma giovedì 31 luglio l’ultima amichevole contro il Perth Glory, in Australia, prima di fare ritorno in Italia e prepararsi all’esordio stagionale contro il Bari in Coppa Italia.

Tante novità sia in termini di organico che in dirigenza per il Milan, che nella stagione del ritorno di Massimiliano Allegri dopo 15 anni ha il chiaro obiettivo di centrare la qualificazione in Champions League in una stagione senza impegni europei.

Dal ritiro “Down Under”, Christian Pulisic è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per raccontare questa parte di preparazione e tracciare un percorso per i rossoneri nella stagione 2025/2026.

“Secondo me Allegri ha iniziato nel modo giusto – ha esordito l’americano -. Ha allenato tanti campioni, sa come parlare ai calciatori, come creare il giusto feeling con la squadra e si sta concentrando sul dare al Milan una compattezza difensiva importante, una caratteristica indispensabile per riuscire poi a creare le occasioni per segnare”.

Milan, Pulisic: “La Champions mi mancherà, è l’obiettivo”

“Che bello essere tornato” aveva dichiarato Capitan America tramite il suo profilo Instagram al rientro dalla vacanze. La centralità dell’ex Chelsea e Dortmund nel progetto rossonero non è un mistero. “Qui al Milan mi è stata data libertà fin dall’inizio e sento la fiducia nei miei confronti da parte di tutti: dai compagni all’allenatore, dai dirigenti ai tifosi“. L’obiettivo? Semplice: “Fare sempre meglio“.

Nella stagione ormai dietro l’angolo, però, il Milan dovrà fare a meno delle coppe europee: “La Champions mi mancherà, è dove vorremmo essere. Il nostro obiettivo è qualificarci il prossimo anno, è la competizione europea più affascinante e il Milan merita di giocarla“.

Poi spazio anche a una piccola previsione: “Ci sono tante squadre forti in Serie A. Non mi aspetto un testa a testa tra Napoli e Inter per tutta la stagione perché troveranno diverse avversarie competitive. Noi cercheremo di vincere più gare possibili e di arrivare più in alto che possiamo“.

“Modric prezioso, Leao è un talento top top top”

Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan si è mosso molto saggiamente sul mercato. Modric, Ricci e non solo per rinforzare la squadra. Pulisic ha anche avuto modo di commentare questi arrivi, oltre che i vecchi compagni. “Non so perché le persone continuino a dubitare delle potenzialità di Leao. Per me è un talento top, top, top (lo ripete tre volte, ndr). Deve solo trovare la continuità di rendimento e poi sarà sempre più determinante“.

E su Modric? “Porterà esperienza, una dote indispensabile durante le partite. Da anni è un giocatore di eccezionale qualità: lo guardavo giocare da tifoso, poi l’ho anche affrontato. Togliergli la palla è difficile e in più è un leader che darà al Milan continuità di rendimento e concretezza. Sarà prezioso dentro e fuori dal campo“.

Infine, spazio anche a una battuta su Ricci: “Mi piace perché fa le cose semplici e non cerca mai di esagerare: fa quello di cui la squadra ha bisogno. Ha un’ottima tecnica, è bravo a controllare il pallone e a passarlo. Ammiro molto il suo modo di giocare“.