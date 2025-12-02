Milan, Pulisic parzialmente in gruppo: le ultime verso la Lazio

Christian Pulisic parzialmente in gruppo in vista del secondo match in pochi giorni contro la Lazio

Il Milan di Massimiliano Allegri, capolista in Serie A, si appresta ad affrontare la Lazio di Sarri per la seconda volta nel giro di pochissimi giorni.

Dopo il discusso 1-0 di San Siro con il consulto al Var in pieno recupero, le due squadre si affronteranno nuovamente ma in una sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia

Terminato l’allenamento, Christian Pulisic è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo dopo il sovraccarico muscolare dei giorni scorsi. Per lui una prima parte con i compagni, poi personalizzato.

L’americano, dunque, è recuperato ma non è ancora al 100%. Si deciderà alla vigilia se portarlo ugualmente a Roma (almeno in panchina) o se essere cauti e aspettare un recupero migliore e più rassicurante.