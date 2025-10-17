Il Milan ha reso noto l’esito degli esami a cui si è sottoposto Christian Pulisic: ecco il comunicato del club

Il Milan perde Christian Pulisic. Durante la finestra per le partite delle Nazionali, la stella rossonera ha giocato con i suoi Stati Uniti, rimediando un infortunio.

Il trequartista si è sottoposto a degli esami per stabilire l’entità del problema fisico.

La risonanza magnetica eseguita oggi (venerdì 17, ndr) ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale destro.

Il calciatore verrà rivalutato tra circa dieci giorni e salterà sicuramente le partite contro la Fiorentina, il Pisa e l’Atalanta. Possono esserci qualche chance, invece, per le sfide contro la Roma e il Parma.