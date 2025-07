Milan, piace Pubill per la fascia destra

Il punto sulla fascia destra del Milan

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Samuele Ricci dal Torino, il Milan di Allegri e Tare continua a lavorare in entrata.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro piace molto Marc Pubill, nazionale spagnolo classe 2003 dell’Almería.

Non solo dall’Italia, anche in Spagna si sono interessati a Pubill: lo vuole anche il Barcellona, prestandolo al Real Betis per un anno. Il costo del calciatore si aggira sui 15 milioni di euro.

In passato Pubill è stato vicinissimo all’Atalanta di Gasperini, ora alla Roma.