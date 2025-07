Milan, risalgono le quotazioni di Pubill: accelerata nelle prossime ore per anticipare le pretendenti

Il Milan proverà ad anticipare la concorrenza per il terzino spagnolo

Viste le alte richieste dello Strasburgo per Guéla Doué, il Milan potrebbe virare su Marc Pubill dell’Almeria per il ruolo di terzino destro.

La cifra richiesta dello dal club francese per il suo giocatore, infatti, resta di 25 milioni di euro.

Per questo il Milan proverà ad anticipare la concorrenza, rappresentata da Wolverhampton e Barcelona, per lo spagnolo Marc Pubill, per cui l’ALmeria chiede 15 milioni.

Potrebbe essere già la giornata di domani, mercoledì 16 luglio, quella dell’affondo per chiudere per il classe 2003.