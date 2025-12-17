Milan, le ultime da Riad: il programma alla vigilia della Supercoppa

Il programma del Milan, impegnato in Supercoppa Italiana a Riad, in vista della semifinale contro il Napoli

Manca sempre meno all’assegnazione del primo trofeo italiano in stagione: la Supercoppa.

Il Milan campione in carica sfiderà il Napoli di Antonio Conte in semifinale. In finale una delle due incontrerà la vincitrice tra Bologna e Inter.

I rossoneri sono arrivati a Riad nella serata di martedì 16 dicembre. Oggi, mercoledì 17, Mike Maignan e Massimiliano Allegri parleranno in conferenza stampa alle 11:00. Alle 17:00 sarà invece l’allenamento, presso il Princess Noura.

La partita è invece in programma giovedì 18 dicembre alle 20:00 (ore italiane) al King Saud University Stadium.

Il calendario della Supercoppa

L’esordio della Supercoppa, che anche quest’anno avrà luogo in Arabia Saudita, sarà tra Milan e Napoli giovedì 18 dicembre alle 20:00. Allo stesso orario, ma venerdì 19, si sfideranno invece Bologna e Inter.

La finale sarà lunedì 22 dicembre, sempre alle 20:00 italiane (22 locali).