Milan, il giorno dopo tra allenamenti e società: il punto

Il punto sulla situazione in casa Milan all’indomani della sconfitta in finale di Coppa Italia

Il Milan di Sergio Conceição perde la 9ª finale su 14 disputate in Coppa Italia ed entra così nella storia: nessuno aveva mai fatto peggio.

A infrangere definitivamente i sogni rossoneri nella serata dell’Olimpico ci ha pensato Ndoye al 53′. Un gol che, a dirla tutta, ha spento l’intera stagione di Leao, Reijnders e compagni.

Una situazione già vista contro Dinamo Zagabria e Feyenoord in Champions League, o contro la Juventus in campionato. Un Milan spento, poco incisivo, che sembra in parte riflettere la non chiara situazione societaria.

All’indomani della sfida persa contro il Bologna, i rossoneri torneranno subito al lavoro sul campo, per prepararsi agli ultimi due impegni di campionato per cercare di evitare un 2025/2026 senza competizioni europee (QUI LE COMBINAZIONI).

Milan, il programma del day after

Dopo aver ricevuto la medaglia per il secondo posto e aver assistito al Bologna di Vincenzo Italiano alzare la Coppa Italia al cielo, il Milan si è diretto verso l’aeroporto. Da lì ritorno a Malpensa in piena notte.

Oggi, giovedì 15 maggio 2o25, è previsto un allenamento specializzato per chi non ha preso parte ai 90′ dell’Olimpico contro i rossoblù.

L’attenzione, adesso, è tutta sulla sfida con la Roma in programma domenica 18 alle 20:45, nuovamente all’Olimpico. Da lì un’altra settimana di lavoro per preparare il finale di stagione contro il Monza a San Siro alle 15:00 del 25 maggio.