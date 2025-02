Le probabili scelte di Conceicao per la sfida ai veneti.

Torna in campo il Milan di Sergio Conceicao dopo la trasferta in Olanda contro il Feyenoord in UEFA Champions League.

Prima di rimettere l’attenzione nuovamente sulla coppa, i rossoneri devono pensare al campionato. A San Siro arriva il Verona di Zanetti, desideroso di punti salvezza e con voglia di rivalsa dopo la brutta sconfitta per 5-0 contro l’Atalanta.

Il Milan deve recuperare terreno in campionato, competizione nella quale non è mai riuscita ad avere continuità.

Di seguito le probabili scelte di Conceiçao.

Milan, la probabile formazione per il Verona

Per il match contro il Verona l’allenatore portoghese dovrebbe cambiare qualcosa rispetto agli undici visti in campo al De Kuip contro il Feyenoord. Maignan in porta, Walker e Theo Hernandez dovrebbero essere i terzini con Thiaw e Pavlovic i difensori centrali – vista la squalifica di Tomori. A centrocampo Fofana e Reijnders dovrebbero partire dal 1′. Sulle fasce a sorpresa dovrebbe riposare Pulisic. Al suo posto è ballottaggio a tre tra Musah, Sottil e Jimenez, mentre il resto dell’attacco sarà composto dagli altri tre tenori: Leao, Joao Felix e Gimenez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah/Sottil/Jimenez, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

Milan-Verona, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra Milan e Verona, valida per la venticinquesima giornata di Serie A, è in programma allo Stadio Giuseppe Meazza alle ore 20:45 di sabato 15 febbraio 2025.

Il match tra Milan e Verona sarà visibile in diretta su Sky Sport 1, Sky Sport 251 e Sky Sport Calcio. L’evento sarà inoltre disponibile in diretta streaming su DAZN e NOW TV.

--> --> -->-->