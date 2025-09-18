Milan, la probabile formazione verso l’Udinese

La probabile formazione del Milan per la sfida contro l’Udinese

Il Milan si prepara a disputare la quarta giornata di Serie A. Appuntamento al Bluenergy Stadium alle 20:45 di sabato 20 settembre 2025.

Dopo una prima giornata segnata dalla sconfitta interna contro la Cremonese, i rossoneri si sono rialzati ottenendo sei punti contro Lecce e Bologna.

L’avversario è l’Udinese, già capace di vincere a San Siro contro l’Inter e in generale ancora imbattuto con due vittorie e un pareggio.

Di seguito la probabile formazione di Massimiliano Allegri per la 4ª giornata, in attesa dell’allenamento della vigilia che potrà dare ulteriori informazioni importanti.

La probabile formazione del Milan contro l’Udinese

Per la 4ª giornata di Serie A, Max Allegri (che sarà in tribuna dopo l’espulsione rimediata) dovrebbe puntare sul modulo 3-5-2. In porta Terracciano, in sostituzione dell’infortunato Maignan, mentre in difesa confermati Tomori, Gabbia e Pavlovic, recuperato dopo il problema fisico.

Sulle fasce da una parte Saelemaekers e dall’altra Estupinan. In mezzo, invece, Modric e Rabiot, insieme a uno tra Ruben Loftus-Cheek e Fofana ancora in ballottaggio. Infine, in attacco, Gimenez affiancato a Pulisic che va verso una maglia da titolare.

MILAN (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic.

Dove vedere Udinese-Milan

Udinese-Milan, in programma sabato 20 settembre 2025 alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine, sarà ytrasmessa su Sky Sport Calcio (canale numero 202), Sky. Sport 4K(ch 213) e Sky Sport Uno, nonché su DAZN.

Inoltre, il match sarà disponibile anche in streaming sul sito di DAZN, su NOW e su Sky Go