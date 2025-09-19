Milan, la probabile formazione contro l’Udinese
Le possibili scelte di Runjaić e Allegri
Dopo il successo casalingo contro il Bologna, il Milan è alla ricerca della terza vittoria consecutiva.
Il cammino dei rossoneri proseguirà al Bluenergy Stadium di Udine.
Dalla porta all’attacco, cambiano alcuni interpreti in vista della sfida contro i bianconeri.
Di seguito le possibili scelte di Runjaić e Allegri.
MILAN (probabile formazione, 3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. Allenatore: Massimiliano Allegri.
Dove vedere Udinese-Milan in diretta tv e streaming
La gara tra Udinese e Milan, valida per la quarta giornata di Serie A e in programma sabato 21 settembre alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. La partita sarà trasmessa anche in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.