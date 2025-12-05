Milan, la probabile formazione contro il Torino

La probabile formazione e le possibili scelte di Allegri in vista del match di Serie A tra il suo Milan e il Torino

Il Milan si prepara alla prossima sfida di Serie A, con l’obiettivo di risollevarsi dopo l’eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio.

I rossoneri affrontano il Torino in trasferta, e in campionato vengono da due successi consecutivi, l’ultimo proprio contro i biancocelesti a San Siro.

La squadra di Allegri al momento è prima insieme al Napoli, che domenica 7 dicembre affronta la Juventus in casa. Per il match contro il Torino, l’allenatore rossonero va verso alcuni cambi rispetto alla gara dell’Olimpico, con il ritorno di Modric e Pulisic dall’inizio.

Di seguito la probabile formazione del Milan.

La probabile formazione del Milan contro il Torino

In porta confermato Maignan, mentre in difesa Gabbia va verso il ritorno al posto di De Winter, con accanto Tomori e Pavlovic. A centrocampo, come dicevamo, Allegri ritrova Modric insieme a Rabiot e Loftus-Cheek, con Saelemaekers e Bartesaghi sulle fasce. In attacco, accanto a Leao, può rivedersi Pulisic dal primo minuto: lo statunitense non parte titolare dal derby della Madonnina, deciso proprio da una sua rete.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri

Dove vedere Milan-Torino in tv e in streaming

Milan e Torino si affrontano lunedì 8 dicembre allo stadio San Siro di Milano, con calcio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN e Sky Sport, oppure in streaming su DAZN, Sky Go e NOW.