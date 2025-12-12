Milan, la probabile formazione contro il Sassuolo
La probabile formazione del Milan di Massimiliano Allegri contro il Sassuolo, match valido per la 15ª giornata di Serie A
Dopo la vittoria in rimonta per 2-3 sul Torino di Baroni, il Milan si prepara per il match di domenica 14 dicembre contro il Sassuolo.
I rossoneri si trovano attualmente primi in classifica a pari punti con il Napoli di Antonio Conte e con un solo punto di vantaggio sull’Inter.
La squadra di Grosso invece è una delle sorprese di questo campionato con 20 punti conquistati nelle prime 14 giornate e momentaneo ottavo posto subito dietro alla Juventus.
Di seguito ecco le probabili scelte di Massimiliano Allegri in vista del match.
La probabile formazione del Milan contro il Sassuolo
Allegri dovrebbe ripartire dal 3-5-2 in vista del match contro i neroverdi. In porta confermato Maignan. La difesa dovrebbe essere composta dal terzetto Tomori, Gabbia, Pavlovic. I tre centrocampisti dovrebbero essere Loftus-Cheek, Modric e Rabiot, con l’inglese al posto di Fofana. Sugli esterni dovrebbero essere presenti Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco probabile la coppia Nkunku-Pulisic.
MILAN (3‑5‑2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic.
Dove vedere in tv e in streaming
Milan e Sassuolo si sfideranno a San Siro domenica 14 dicembre alle 12:30. La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in streaming sull’app.