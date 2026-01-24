Le possibili scelte di Allegri per la sfida all’Olimpico

Non solo Juventus-Napoli. La 22esima giornata offre anche il big match dell’Olimpico tra Roma e Milan.

Distante quattro punti l’una dall’altra, i giallorossi cercano il quarto successo consecutivo.

I rossoneri, invece, vogliono mantenere il passo dell’Inter capolista.

Queste le possibili scelte di Allegri.

Milan, la probabile formazione contro la Roma

Per la sfida dell’Olimpico Allegri si affiderà a Maignan. In difesa confermato De Winter insieme a Tomori e Gabbia. A centrocampo Ricci è in vantaggio su Fofana e Loftus-Cheek; con l’ex Torino ci saranno Modric e Rabiot. Sugli esterni spazio a Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco si va verso la coppia Leao–Nkunku.

MILAN (3-5-2 probabile formazione): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere Roma-Milan in diretta tv e streaming

La gara tra Roma e Milan, valida per la 22esima giornata di Serie A in programma domenica 25 gennaio alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv e in streaming su DAZN.