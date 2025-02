Milan, la probabile formazione contro la Roma in Coppa Italia

La possibile formazione dei rossoneri per la partita contro la Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Il calciomercato è terminato da pochissimo, e a prendersi la scena in questo infrasettimanale è la Coppa Italia, arrivata ai quarti di finale. Dopo Atalanta–Bologna di ieri sera (4 febbraio), oggi tutte le attenzioni sono per Milan–Roma: calcio d’inizio alle ore 21:00.

I rossoneri arrivano alla partita con 1 punto guadagnato nelle ultime due, a causa della sconfitta in Champions League contro la Dinamo Zagabria. L’ultima vittoria del Milan risale al 26 gennaio: 3-2 contro il Parma in campionato.

La Roma, invece, è imbattuta da 3 gare dato che ha vinto contro l’Udinese (1-2), l’Eintracht Francoforte (2-0) e pareggiato col Napoli per 1-1. L’ultima sconfitta è arrivata nel penultimo turno di Europa League in casa dell’AZ Alkmaar.

Ecco il possibile 11 titolare di Sérgio Conceição per la sfida di San Siro: occhi puntati anche sui “nuovi” del calciomercato.

La probabile formazione del Milan

Per la sfida di San Siro Sérgio Conceição affiderà la porta a Maignan. Linea difensiva a 4 con il confermato Walker sulla destra e Theo Hernandez sul lato opposto: coppia di centrali composta da Tomori e Pavlovic. A centrocampo, spazio per Musah, Fofana e Reijnders. Tridente d’attacco composto da Pulisic, Abraham e Leao. I nuovi innesti del calciomercato, Gimenez e Joao Felix su tutti, saranno pronti a entrare a gara in corso.

MILAN (4-3-3, probabile formazione): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana, Reijnders; Pulisic, Abraham, Leao. Allenatore: Sergio Conceiçao.

Dove vedere Milan-Roma in TV e Streaming

La partita tra Milan e Roma, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, sarà un’esclusiva Mediaset.

La partita potrà essere seguita in TV su Canale 5 e in streaming sul servizio Infinity+.