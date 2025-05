Milan, la probabile formazione contro la Roma

La probabile formazione studiata da Sérgio Conceiçao per Roma-Milan, partita valida per la 37ª giornata di Serie A

Dopo la delusione della sconfitta giunta in finale di Coppa Italia, ai rossoneri non resta che dare il tutto per tutto negli ultimi due turni di campionato.

Per rendere meno deludente del previsto una stagione al di sotto delle aspettative, Reijnders e compagni sono chiamati a vincere contro Roma e Monza per qualificarsi in Conference League.

Tre punti separano i rossoneri (ottavi a 60) dai ragazzi allenati da Claudio Ranieri (sesti a 63) che, invece, ambiscono ancora ad accedere in Champions League.

La notizia di alcune indisponibilità ha caratterizzato la vigilia di Roma-Milan, sfida per la quale Conceiçao sta preparando una probabile formazione un po’ diversa da quella scesa in campo mercoledì.

La probabile formazione del Milan per la sfida alla Roma

I rossoneri si presentano al match senza quattro giocatori. Bondo soffre ancora i postumi di un fastidio alla caviglia, Chukwueze ha rimediato un’infiammazione al pube, mentre Theo Hernandez una contusione alla coscia sinistra e Walker ha preso la febbre. Il reparto difensivo dovrebbe restare quello titolare, mentre a centrocampo si prevede la presenza di Musah e Jimenez sulle corsie laterali. In attacco, se Pulisic sembra certo di un posto, Gimenez e Leao sono favoriti rispettivamente su Jovic e Joao Felix.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Fofana, Reijnders, Jimenez; Pulisic, Leao; Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceiçao

Christian Pulisic, Milan (Imago)

Dove vedere Roma-Milan in TV e in streaming

La partita tra Roma e Milan valido per la 37ª giornata di Serie A è in programma allo stadio Olimpico domenica 18 maggio alle ore 20:45.

Il match sarà trasmesso in diretta in esclusiva da DAZN. Gli abbonati potranno, dunque, vederlo in diretta in TV tramite la piattaforma oppure nell’applicazione attraverso i dispositivi mobili.