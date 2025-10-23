Le possibili scelte di Allegri

Alle 20:45 di venerdì 24 ottobre, a San Siro, andrà in scena Milan-Pisa.

Un Pisa ancora alla ricerca del primo successo in campionato si troverà davanti un Milan capolista a quota 16 punti.

Per la sfida interna, Allegri punta sulla coppia offensiva formata da Gimenez e Leao. Il portoghese, dopo la doppietta contro la Fiorentina, avrà l’opportunità di dare continuità ai numeri dell’ultimo turno. Intanto Nkunku è stato recuperato, quantomeno, per la panchina.

Di seguito, dunque, il punto sulla probabile formazione del Milan in vista della sfida di venerdì sera.

Milan, la probabile formazione contro il Pisa

Per la sfida di San Siro Allegri si affiderà al 3-5-2. Tra i pali ci sarà Maignan; difesa a tre composta da De Winter–Gabbia–Pavlovic. Linea di centrocampo formata da Fofana, Modric e Ricci. Sull’esterno spazio a Saelemaekers e Bartesaghi. Fase offensiva affidata a Gimenez e Leao.

MILAN (3-5-2, probabile formazione): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere Milan-Pisa in diretta tv e streaming

La gara tra Milan e Pisa, valida per l’ottava giornata di Serie A e in programma venerdì 24 ottobre alle ore 20:45, sarà visibile in diretta TV su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251 (e in streaming su DAZN, Sky Go, NOW).