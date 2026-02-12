Milan, la probabile formazione contro il Pisa

La probabile formazione del Milan per la partita contro il Pisa, valida per la 25esima giornata di Serie A

Il Milan è pronto a tornare in campo dieci giorni dopo la sfida del Dall’Ara contro il Bologna. I rossoneri infatti, nell’ultimo weekend di campionato hanno riposato, causa il rinvio di Milan-Como.

Spostando il focus sulla prossima gara, i ragazzi di Max Allegri sfideranno il Pisa, alla ricerca del 23esimo risultato utile consecutivo. Il Milan infatti, da dopo la sconfitta nel primo match di campionato per mano della Cremonese a San Siro, è rimasto imbattuto fino a questo momento.

Dall’altra parte il nuovo Pisa di Hiljemark, proverà a strappare punti importanti davanti al proprio pubblico. Alla Cetilar Arena i nerazzurri dovranno cercare di alimentare le speranze di salvezza.

In attesa del fischio d’inizio, scopriamo le possibili scelte di Massimiliano Allegri per questa partita.

La probabile formazione del Milan contro il Pisa

Max Allegri sembra pronto a riproporre la stessa formazione che dieci giorni fa ha espugnato il Dall’Ara per 0-3, ma con un’eccezione in difesa. Davanti a Maignan infatti, torna Tomori al posto di De Winter, affiancato da Gabbia e Pavlovic. Con Saelemaekers alle prese con un infortunio, rinnovata la fiducia ad Athekame sulla destra, accompagnato in mezzo al campo da Fofana, Modric regista basso e Rabiot, con Bartesaghi sulla sinistra. Davanti spazio a Loftus-Cheek, il quale agirà alle spalle di Nkunku.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere Pisa-Milan in tv e in streaming

La partita tra Pisa e Milan, in programma venerdì 13 febbraio a partire alle 20:45, si giocherà alla Cetilar Arena. La partita potrà essere seguita in TV in streaming sulla piattaforma DAZN.