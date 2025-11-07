Milan, la probabile formazione contro il Parma

La probabile formazione di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, per la partita contro il Parma di sabato 8 novembre alle 20:45

Il Milan è al lavoro per preparare al meglio la sfida del Tardini contro il Parma di Carlos Cuesta.

La squadra di Allegri, che arriva da un’importante vittoria contro la Roma, cerca un altro successo per consolidare la posizione di classifica, che la vede al momento tra le prime quattro.

I rossoneri, dopo una stagione chiusa all’ottavo posto, sono infatti ripartiti e puntano a tornare in Champions League già dal prossimo anno.

Allegri ha ritrovato quasi tutti gli infortunati, ma restano comunque alcuni dubbi sulle scelte da fare contro il Parma.

La probabile formazione del Milan

Dopo l’emergenza infortuni causata dall’ultima sosta per le Nazionali, Allegri è vicino a riavere tutta la squadra a disposizione, eccezion fatta per Rabiot e Gimenez. Davanti a Maignan contro il Parma potrebbe ancora giocare De Winter insieme a Gabbia e Pavlovic. Confermati sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, con in mezzo Modric, Fofana e Loftus-Cheek, favorito su Ricci. In avanti Pulisic torna per la panchina: si va verso la coppa Leao-Nkunku.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Loftus-Cheek, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere la partita in diretta TV e streaming

La partita tra Parma e Milan sarà visibile sia su SkySport Calcio sia su DAZN.