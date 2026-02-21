Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, la probabile formazione contro il Parma

Redazione 21 Febbraio 2026
Rafa Leão (IMAGO)
Le possibili scelte di Massimiliano Allegri per la gara del suo Milan contro il Parma di Carlos Cuesta, in programma domenica alle 18:00

Conquistare tre punti per mantenere il distacco dal quinto posto e restare al passo dell’Inter: questo è l’obiettivo del Milan contro il Parma.

Gli uomini di Allegri arrivano alla gara contro quelli di Cuesta dopo il pareggio 1-1 contro il Como nel recupero scorso mercoledì.

Più in generale nelle ultime 5 i rossoneri hanno collezionato 3 vittorie (contro Lecce, Pisa e Bologna) e 2 pareggi (contro Roma e Como).

Non sarà in panchina Massimiliano Allegri per la gara contro il Parma dopo l’espulsione rimediata proprio di Milan-Como.

Le probabile formazione del Milan contro il Parma

Il Milan contro il Parma giocherà con il solito e collaudato 3-5-2. In porta ci sarà Maignan. In difesa linea da tre composta da Tomori, Gabbia e De Winter. Sulla fascia a destra Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi con il trio di centrocampo composto da Fofana, Modric e Rabiot. In avanti il duo d’attacco sarà LeaoFullkrug.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri - IMAGO
Dove vedere Milan-Parma in streaming e TV

La gara tra Milan e Parma, in programma per domenica 22 febbraio alle 18:00 e valida per la 26ª giornata, sarà visibile in TV su SkySport e su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di SkyGo e quella di DAZN.