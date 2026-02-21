Milan, la probabile formazione contro il Parma

Le possibili scelte di Massimiliano Allegri per la gara del suo Milan contro il Parma di Carlos Cuesta, in programma domenica alle 18:00

Conquistare tre punti per mantenere il distacco dal quinto posto e restare al passo dell’Inter: questo è l’obiettivo del Milan contro il Parma.

Gli uomini di Allegri arrivano alla gara contro quelli di Cuesta dopo il pareggio 1-1 contro il Como nel recupero scorso mercoledì.

Più in generale nelle ultime 5 i rossoneri hanno collezionato 3 vittorie (contro Lecce, Pisa e Bologna) e 2 pareggi (contro Roma e Como).

Non sarà in panchina Massimiliano Allegri per la gara contro il Parma dopo l’espulsione rimediata proprio di Milan-Como.

Le probabile formazione del Milan contro il Parma

Il Milan contro il Parma giocherà con il solito e collaudato 3-5-2. In porta ci sarà Maignan. In difesa linea da tre composta da Tomori, Gabbia e De Winter. Sulla fascia a destra Saelemaekers e a sinistra Bartesaghi con il trio di centrocampo composto da Fofana, Modric e Rabiot. In avanti il duo d’attacco sarà Leao–Fullkrug.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere Milan-Parma in streaming e TV

La gara tra Milan e Parma, in programma per domenica 22 febbraio alle 18:00 e valida per la 26ª giornata, sarà visibile in TV su SkySport e su DAZN. Lo streaming, invece, sarà disponibile tramite l’app di SkyGo e quella di DAZN.