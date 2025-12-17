Milan, la probabile formazione contro il Napoli

Adrien Rabiot (IMAGO)

La probabile formazione e le possibili scelte di Allegri verso la semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli

Il Milan si prepara alla sfida di Supercoppa Italiana contro il Napoli: i rossoneri vogliono difendere il titolo vinto a inizio anno in finale contro l’Inter.

Ne ha parlato anche Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa ha spiegato come “l’obiettivo sia tornare in Italia martedì, anche se sarà una gara complicata“.

L’allenatore rossonero ha parlato delle condizioni di Leao e Fofana: il portoghese sarà valutato nell’allenamento di oggi pomeriggio, mentre il centrocampista è da considerarsi recuperato.

Di seguito la probabile formazione del Milan.

La probabile formazione del Milan contro il Napoli

Nella rifinitura di oggi Allegri ha riprovato l’11 visto contro il Sassuolo nell’ultimo match di Serie A. Confermato sempre Maignan in porta. In difesa l’allenatore rossonero dovrebbe confermare Tomori e Pavlovic, mentre De Winter potrebbe prendere il posto di Gabbia. Nel centrocampo a 5 confermati Saelemaekers, Modric, Rabiot, Bartesaghi, l’unico ballotaggio rimane invece tra Loftus-Cheek e Fofana. In attacco confermata la coppia Nkunku-Pulisic. Leão non ha recuperato dalla infiammazione all’adduttore. Il portoghese andrà in panchina.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek/Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic. Allenatore: Massimiliano Allegri

Christian Pulisic – IMAGO

Dove vedere Napoli-Milan in tv e in streaming

La partita tra Napoli e Milan si giocherà giovedì 18 dicembre alle ore 20 italiane (22 locali) al King Saud University Stadium di Riad.

Il match sarà visibile in diretta tv su Italia 1, oppure in streaming su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.