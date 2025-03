Le possibili scelte di formazione del Milan in vista della partita di campionato contro il Napoli, valida per la 30esima di Serie A

Tornati dalla sosta nazionali, è tempo per i giocatori di Milan e Napoli di scendere in campo per la 30esima giornata di Serie A.

Al Maradona, col fischio d’inizio fissato per domenica 30 marzo alle 20:45, gli azzurri guidati da Conte ospiteranno i rossoneri di Conceição, forti della vittoria in rimonta nell’ultimo turno contro il Como.

È presto ancora per dire chi potrà scendere in campo o quali potranno essere le scelte del Milan.

Ma dall’ultimo allenamento rossonero arrivano preziosi aggiornamenti in attesa di informazioni sulla probabile formazione.

Milan, le ultime in vista del Napoli

Dall’allenamento odierno, emerge che sono tutti a disposizione tranne Emerson Royal. A Napoli, poi, non ci sarà Musah per squalifica, e a centrocampo molto probabilmente ci saranno Bondo e Fofana.

In attacco è aperto il ballottaggio: Abraham sarebbe il candidato per vestire una maglia dal 1′. Verso la panchina, dunque, il messicano Santiago Gimenez.

Dove seguire il match

La gara valida per la 30ª giornata di Serie A TIM sarà visibile esclusivamente su DAZN.