La probabile formazione schierata da Massimiliano Allegri per la sfida tra il Milan e il Napoli di Conte.

Il Milan di Allegri è pronto a ospitare il Napoli di Conte per il big match della quinta giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato domenica 28 settembre alle 20.45 a San Siro.

I padroni di casa arrivano dalla vittoria in Coppa Italia contro il Lecce che gli assicura un posto agli ottavi di finale contro la Lazio.

Gli ospiti si presentano dopo aver guadagnato i tre punti contro il Pisa nella scorsa giornata di campionato.

Ecco, di seguito, la probabile formazione rossonera.

Milan, la probabile formazione contro il Napoli

Buone notizie per Massimiliano Allegri che recupera Leao dopo 40 giorni di stop. Il portoghese torna a disposizione e andrà in panchina. In porta il solito Maigan accompagnato dalla difesa a tre con Gabbia centrale e Tomori e Pavlovic esterni. Centrocampo a cinque con il ritorno di Luka Modric titolare supportato da Saelemakers e Fofana a destra mentre Rabiot ed Estupinan a sinistra. In attacco ci sarà la coppia Pulisic-Gimenez, quest’ultimo favorito su Nkunku.

MILAN(3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemakers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. Allenatore: Allegri

Dove vedere il match in tv e streaming

Il big match della quinta giornata di Serie A tra Milan e Napoli, in programma domenica 28 settembre alle 20.45 a San Siro, sarà visibile in tv su DAZN.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming sull’app di DAZN.