Milan, la probabile formazione contro il Monza

La probabile formazione del Milan di Sérgio Conceição per l’ultima gara di campionato contro il Monza di Alessandro Nesta

Dopo le gare di venerdì 23 maggio, che hanno determinato la vittoria del campionato da parte del Napoli, ci sono ancora alcune sentenze da definire per la Serie A 2024/2025.

A scendere in campo sabato 24 maggio alle 20:45 saranno Milan e Monza, formazioni che non possono più dire nulla per la propria stagione.

Questo perché i rossoneri, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, hanno dovuto dire addio alla possibilità di giocare in Europa l’anno prossimo. Per il Monza, invece, è già da diverse giornate arrivata la matematica certezza della retrocessione in Serie B.

Di seguito la probabile formazione del Milan per la gara contro il Monza.

Milan-Monza, la probabile formazione dei rossoneri

L’allenatore dei rossoneri potrebbe cambiare diverse pedine per l’ultima gara di campionato, complici anche le diverse assenze per infortunio e per squalifica. In porta Maignan, con la difesa che dovrebbe essere composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni Jimenez e Bartesaghi, con Theo Hernandez che potrebbe non recuperare dall’infortunio. In mediana non ci sarà l’ex di giornata Bondo. Probabili gli impieghi di Fofana e Reijnders, con Pulisic e Joao Felix alle spalle di Jovic, che dovrebbe prendere il posto dello squalificato Gimenez.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Bartesaghi; Pulisic, Joao Felix; Jovic. Allenatore: Sérgio Conceição.

Dove seguire il match in diretta tv e streaming

La gara tra Milan e Monza, in programma per sabato 24 maggio alle 20:45 dallo stadio San Siro di Milano, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn o su Sky al canale 214 dedicato ai relativi abbonati.

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming dall’app di Dazn.