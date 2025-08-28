Milan, la probabile formazione contro il Lecce: dubbio Pulisic

Le probabili scelte di Massimiliano Allegri per la sfida contro il Lecce di venerdì 29 agosto.

Il Milan riparte e vuole rialzare subito la testa dopo la sconfitta casalinga alla prima di campionato contro la Cremonese di Davide Nicola.

Per farlo, Massimiliano Allegri farà a meno di Alex Jimenez. L’esclusione dell’esterno spagnolo deriva da questioni relative al calciomercato. Su di lui, come raccontato, ci sono Roma, Como e Bournemouth (LEGGI LA NEWS)

Tra le fila dei rossoneri mancherà anche Jashari, che si è infortunato in allenamento nella giornata di giovedì 28 agosto e si teme un lungo stop. Non è detto che non ci sia, ma comunque è ancora da confermare la sua presenza, Christian Pulisic, alle prese con un fastidio alla caviglia.

Di seguito le probabili scelte di Allegri.

Le probabili scelte di Allegri

Pulisic, come raccontato, non è al meglio e solo domani si capirà se ce la farà o meno a disputare la partita del “Via del Mare”. Musah, invece, dovrebbe essere titolare nonostante il discorso legato al calciomercato. Si prevede un ritorno al 3-5-2 senza quindi più la difesa a 4. Modric dovrebbe giocare ancora davanti alla difesa.

MILAN (Con Pulisic): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinian; Gimenez, Pulisic

MILAN (Senza Pulisic): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinian; Gimenez, Saelemaekers