Milan, la probabile formazione contro il Lecce

La probabile formazione e le possibili scelte di Allegri per la gara contro il Lecce, valida per la ventunesima giornata di Serie A

Il Milan scende in campo per la seconda giornata di ritorno di Serie A: a San Siro arriva il Lecce di Di Francesco.

I rossoneri puntano a rispondere a Inter e Napoli, che hanno sconfitto Udinese e Sassuolo: con una vittoria la squadra di Allegri si riporterebbe a -3 dai nerazzurri.

L’allenatore del Milan ha ancora alcuni ballottaggi, a cominciare dal centrocampo il dubbio tra Modric e Jashari, mentre in attacco tornerà titolare Christian Pulisic.

Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.

La probabile formazione del Milan contro il Lecce

Davanti a Maignan ci saranno ancora Tomori, Gabbia e De Winter, mentre sugli esterni Saelemaekers ed Estupinan, con Bartesaghi che dovrebbe riposare. In mezzo, come anticipato, Allegri deve scegliere tra Modric e Jashari, con lo svizzero al momento in leggero vantaggio, e accanto a lui Rabiot e Ricci. In avanti, accanto a Pulisic, Leao è favorito su Nkunku per cominciare dal primo minuto.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Milan-Lecce in tv e in streaming

Milan e Lecce si affrontano domenica 18 gennaio allo stadio San Siro di Milano. Calcio d’inizio alle 20:45.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, oppure in diretta streaming sempre sull’app DAZN.