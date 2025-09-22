Milan, la probabile formazione per la sfida di Coppa Italia con il Lecce
La probabile formazione del Milan in vista del match di Coppa Italia contro il Lecce: le possibili scelte di Allegri
Il Milan si prepara ad accogliere a San Siro il Lecce nella sfida valida per il secondo turno di Coppa Italia. Il fischio d’inizio è fissato per la serata di domani, 23 settembre, alle ore 20:45.
I rossoneri, reduci dalla netta vittoria in campionato per 0-3 contro l’Udinese, vorranno cercare di mantenere vivo il buon periodo di forma anche in Coppa Italia.
Per la sfida contro i giallorossi, Allegri dovrebbe apportare alcune modifiche alla sua formazione dal 1′.
Di seguito, le possibili scelte dell’allenatore rossonero.
Milan, le possibili scelte di Allegri per il Lecce
Per la gara di Coppa Italia contro il Lecce, Massimiliano Allegri potrebbe apportare diversi cambi alla sua formazione. Contro i giallorossi infatti, l’allenatore del Milan potrebbe effettuare un bel po’ di turnover dando modo a diversi titolarissimi di recuperare dagli ultimi impegni. Tra i pali Maignan dovrebbe tornare dal 1′ al posto di Terracciano, mentre si candida per una maglia da titolare anche Koni De Winter. L’ex Genoa potrebbe prendere il posto di Pavlovic.
A centrocampo possibile spazio a Ricci al posto di Modric. Nella formazione totolare, potrebbe poi anche tornare Ruben Loftus-Cheek. In attacco invece, nonostante non sia ancora al 100%, potrebbe esserci Nkunku in coppia con Gimenez, con Pulisic che stavolta potrebbe partire dalla panchina.