Le possibili scelte di Sergio Conceição per la sfida con la Lazio

Ciò che è passato, è passato. Il Milan si lascia alle spalle la pesante sconfitta contro il Bologna nel recupero della 9ª giornata di Serie A e si appresta ad accogliere la Lazio, per non trovare la terza sconfitta consecutiva.

Ore calde in casa rossonera, come testimonia anche lo sfogo di Sergio Conceição ai microfoni al termine della sfida del Dall’Ara. Dietro l’angolo, però, c’è la squadra di Baroni, reduce da due pareggi e una sconfitta.

Adesso sarà importante lasciarsi alle spalle quanto successo e tornare in campo per non perdere definitivamente terreno dalle posizioni valide per la qualificazione alla prossima Champions League. Nella seduta di allenamento odierna (1 marzo) e sotto lo sguardo vigile di Moncada e Ibrahimovic, i rossoneri sono scesi in campo con gli 11 non titolari della partita con il Bologna. Per informazioni più dettagliate sul possibile schieramento si dovrà infatti aspettare la giornata di domani.

La sfida tra il Milan dell’allenatore portoghese e la Lazio di Marco Baroni si terrà a partire dalle 20.45 allo stadio San Siro e sarà valida per la 27ª giornata di Serie A. Di seguito le prime previsioni per il possibile schieramento del Milan per la gara contro i biancocelesti.

Milan, la probabile formazione contro la Lazio

Nonostante manchino ancora indicazioni particolari sulla possibile formazione, ci sarà presumibilmente qualche cambio rispetto all’XI titolare contro il Bologna per Conceição, che va verso la conferma di Maignan in porta e davanti a lui Jimenez, Thiaw, Pavlovic e Theo Hernandez in difesa. Potrebbe candidarsi per una maglia da titolare anche Tomori, sia come centrale che come terzino a sinistra per contenere la Lazio sulle corsie. Sulla mediana, invece, Fofana e Musah, mentre Reijnders (in vantaggio su Joao Felix) avanza sulla trequarti affiancato da Pulisic e Leao. Anche se l’americano resta leggermente in dubbio per una maglia dal 1′. Unica punta, infine, Santiago Gimenez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Sergio Conceição

Milan-Lazio, dove vedere la partita

La sfida della 27ª giornata tra il Milan di Sergio Conceição e la Lazio di Marco Baroni, in programma a partire dalle 20.45 di domenica 2 marzo 2o25 allo stadio San Siro sarà visibile su DAZN.

Per assistere al match è necessario un abbonamento, e si dovrà poi scaricare l’applicazione di DAZN su smartphone, smart tv, tablet, pc e console.