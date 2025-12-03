Milan, la probabile formazione contro la Lazio: Jashari verso la prima da titolare
Le probabili scelte di Massimiliano Allegri in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, valida per gli ottavi di finale.
Il Milan si prepara ad affrontare nuovamente la Lazio, cinque giorni dopo l’ultima. Questa volta la competizione è diversa, visto che il match dell’Olimpico mette in palio un posto per i quarti di finale di Coppa Italia.
Diversa la competizione ma resta invariata la voglia dei rossoneri di vincere la partita, con qualche cambio di formazione.
Fofana non sarà della partita per un problema all’adduttore. Si punta a recuperarlo per la sfida contro il Sassuolo del 14 dicembre. Proprio a centrocampo, invece, la vera notizia potrebbe essere un impiego di Jashari dal primo minuto per la prima volta, a distanza di 98 giorni dall’infortunio al perone nello scontro in allenamento con Gimenez.
Di seguito la probabile formazione del Milan.
Milan, la probabile formazione per la Lazio
MILAN (3-5-2, probabile formazione) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinian; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri