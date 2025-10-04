La probabile formazione del Milan in vista della gara di campionato contro la Juventus di Igor Tudor: le possibili scelte

Due squadre divise da un solo punto di distanza e da una rivalità storica, che da sempre rende questa partita una delle più avvincenti del nostro campionato.

Dall’Allianz Stadium di Torino, Juventus e Milan sono pronte a scendere in campo domenica 5 ottobre alla ricerca dei tre punti.

I bianconeri arrivano da due pareggi contro Verona e Atalanta, i rossoneri invece da un filotto di quattro vittorie (l’ultima contro i Campioni d’Italia del Napoli).

In gioco la vetta della classifica e non solo: di seguito la probabile formazione del Milan per la gara contro la Juve.

Milan, la probabile formazione contro la Juventus

Il Milan dovrebbe ripartire dalle proprie certezze, contando anche in qualche recupero. In porta Maignan, con la difesa che dovrebbe essere composta da Gabbia, Pavlovic e il recuperato Tomori. Sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi, che dovrebbe sostituire lo squalificato Estupinan. A centrocampo spazio per Fofana, l’ex Rabiot e l’intramontabile Modric. Infine, in attacco confermato il tandem Gimenez–Pulisic. Dalla panchina pronti a subentrare Leao e Nkunku, oltre ai compagni. E occhio a qualche mossa a sorpresa in serbo da Massimiliano Allegri.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Gimenez, Pulisic. All. Massimiliano Allegri.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara tra Juventus e Milan, in programma per domenica 5 ottobre alle 20:45 dall’ Allianz Stadium di Torino, sarà trasmessa in diretta tv su Dazn.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn e da Sky Go con l’abbonamento dedicato.