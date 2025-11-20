Milan, la probabile formazione contro l’Inter

Luka Modric (IMAGO)

Le possibili scelte di formazione di Allegri per il Derby della Madonnina tra Inter e Milan

Terminata la pausa per le nazionali, ci si prepara a tornare in campo per un tour de force che vede in programma diverse partite tra campionato e coppe europee. Chi potrebbe sfruttare questo fattore è il Milan, che non avrà altri impegni al di fuori delle gare di Serie A – eccezion fatta per la Coppa Italia.

I rossoneri, dopo il pareggio beffardo di Parma arrivato prima della sosta, tornano in campo per una sfida da brividi: il derby contro i rivali dell’Inter.

Allegri ha avuto a disposizione due settimane, seppur con diversi titolari assenti causa convocazione con le rispettive selezioni, per poter preparare al meglio il match, oltre che per recuperare uomini imprescindibili come per esempio Rabiot.

In vista della sfida contro i nerazzurri, ecco dunque le possibili scelte di formazione dell’allenatore livornese.

La probabile formazione del Milan per il derby

Sarà come al solito 3-5-2 per il Milan, che come detto recupera Adrien Rabiot. Tra i pali è ovviamente confermatissimo Maignan, che sarà coperto dal terzetto formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulle fasce pronti Saelemaekers ed Estupinan – quest’ultimo in ballottaggio con Bartesaghi -, con Modric in cabina di regia affiancato da Fofana e proprio Rabiot. In attacco, vista l’indisponibilità di Gimenez, i titolari potrebbero essere Pulisic e Leao.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri

Dove vedere Inter-Milan in tv e in streaming

La partita tra Inter e Milan, in programma domenica 23 novembre alle ore 20.45 a San Siro e valida per la 12ª giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn.