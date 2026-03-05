Milan, la probabile formazione contro l’Inter

Le possibili scelte di Massimiliano Allegri per il derby contro l’Inter in programma per domenica sera alle 20:45

Si avvicina sempre di più il derby di Milano, in programma per domenica 8 marzo alle 20:45. Milan e Inter arrivano al match con 10 punti di distanza.

I nerazzurri nell’ultima giornata hanno battuto a San Siro 2-0 il Genoa di Daniele De Rossi grazie ai gol di Dimarco e Calhanoglu.

I rossoneri, invece, hanno vinto contro lo stesso risultato a Cremona contro la Cremonese con i gol all’89’ e al 94′ di Pavlovic e Leao.

Per il derby Massimiliano Allegri non recupererà Gabbia mentre potrebbe farcela Bartesaghi.

La probabile formazione del Milan contro l’Inter

Per la gara contro l’Inter, Allegri schiererà il suo Milan con il solito 3-5-2. In porta ci sarà Maignan con davanti il terzetto formato da Tomori, De Winter, Pavlovic. Sulla fasce a destra Saelemaekers e a sinistra Estupinan, da capire le condizioni di Bartesaghi. Il trio in mezzo al campo sarà Fofana, Modric, Rabiot. Davanti spazio al duo Leao-Pulisic.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri

Dove vedere Milan-Inter in streaming e TV

La gara tra Milan e Inter, valida per la 28ª giornata di Serie A e in programma per domenica 9 marzo alle 20:45 a San Siro, sarà visibile su DAZN. Lo streaming sarà disponibile tramite l’app di DAZN.