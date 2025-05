Milan, la probabile formazione contro il Genoa

Le possibili scelte di Conceiçao per la sfida contro il Genoa

Una settimana dopo la vittoria di Venezia, il Milan va a far visita al Genoa per la 35ª giornata di Serie A.

Sebbene l’attenzione dei rossoneri sia ormai quasi totalmente sulla Coppa Italia, è necessario continuare a far punti per mantenere viva la possibilità di qualificarsi in Europa anche tramite il campionato.

Due successi nelle ultime due partite in trasferta per la squadra di Conceiçao, che vuole dare continuità a questo trend positivo.

Nessun impegno infrasettimanale in programma, motivo per cui l’allenatore portoghese metterà in campo i migliori.

La probabile formazione

Sarà ancora difesa a tre per Conceiçao, che dovrebbe avere tutti i giocatori a disposizione. In porta ovviamente Maignan, che vedrà davanti a sé Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sugli esterni ancora Jimenez e Theo Hernandez, mentre in mediana i soliti Reijnders e Fofana. Sulle ali i titolarissimi Pulisic e Leao. L’unico dubbio riguarda il centravanti, legato alle condizioni di Jovic, che verrà valutato il giorno della partita. Se non starà bene, andrà in campo Abraham.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Leao; Jovic. All. Conceiçao

Alex Jimenez, giocatore Milan

Dove vedere Genoa-Milan in tv e in streaming

La partita tra Genoa e Milan, in programma allo stadio Ferraris lunedì 5 aprile alle ore 20.45, sarà visibile su Dazn.