Milan, la probabile formazione contro il Genoa: torna la coppia Leao-Pulisic

La probabile formazione di Massimiliano Allegri per la gara di campionato tra Milan e Genoa, che chiude la 19ª giornata di Serie A

La possibilità di staccare il Napoli in classifica e di restare agganciato all’Inter in testa. Questo lo scenario in cui si presenta il Milan nella gara contro il Genoa di giovedì 8 gennaio.

I rossoneri sono infatti al secondo posto nella graduatoria della Serie A, con gli stessi punti del Napoli e a 4 distanze dall’Inter, che hanno però entrambe già giocato.

Per questo il match contro la formazione di De Rossi diventa un’ottima opportunità per i rossoneri, che ritroveranno in avanti la coppia formata da Pulisic e Leao.

Questa è solo una delle scelte dell’allenatore del Milan: di seguito la probabile formazione per la partita di San Siro.

La probabile formazione del Milan per la gara contro il Genoa

Ci saranno diversi cambi tra le fila del Milan rispetto all’undici che ha battuto il Cagliari di misura in trasferta. Maignan confermato in porta, mentre torna Gabbia titolare al centro della difesa con Tomori e Pavlovic a completare il terzetto. Rimesso sull’esterno Bartesaghi, con Saelemaekers dall’altro lato e la linea di centrocampo confermata con Fofana, Modric e Rabiot. In attacco si rivedrà la coppia formata da Leao e Pulisic, con Nkunku che non sarà a disposizione. Solo in panchina Loftus-Cheek.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri.

Dove vedere la gara in tv e streaming

La partita tra Milan e Genoa, valida per la 19ª giornata di Serie A, sarà trasmessa giovedì 8 gennaio alle 20:45 in diretta tv su Dazn o al canale 214 di Sky per gli abbonati dedicati.

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app di Dazn.