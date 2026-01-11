La probabile formazione del Milan e le possibili scelte di Allegri per la gara con la Fiorentina, valida per la ventesima giornata di Serie A

Prosegue la prima giornata di ritorno di Serie A, con il Milan che affronta la Fiorentina in trasferta e cerca il ritorno alla vittoria.

Per la gara contro i viola, Allegri tiene d’occhio le condizioni di Adrien Rabiot: il centrocampista ha rimediato una botta nella rifinitura e dunque la sua presenza è in dubbio. Riposerà certamente, invece, Luka Modric: lo ha annunciato lo stesso allenatore rossonero alla vigilia, e al suo posto dovrebbe partire Jashari dal primo minuto.

Il Milan, come dicevamo, cerca i tre punti dopo il pareggio in extremis contro il Genoa, anche nell’ottica del big match tra Inter e Napoli: al momento i rossoneri hanno 3 punti in meno dei nerazzurri e uno in più degli azzurri.

Di seguito la probabile formazione della squadra di Allegri.

La probabile formazione del Milan contro la Fiorentina

Davanti a Maignan la linea difensiva sarà formata da De Winter, che sostituisce lo squalificato Tomori, Gabbia e Pavlovic. Insieme a Jashari a centrocampo spazio per Loftus-Cheek accanto a Rabiot, che però resta da valutare: nell’ultima parte della rifinitura al suo posto c’era Ricci, perciò le prossime ore saranno decisive. Sugli esterni Saelemaekers è il favorito a destra ed Estupiñán a sinistra, mentre in attacco Niclas Füllkrug va verso la prima da titolare accanto a Pulisic.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Dove vedere Fiorentina-Milan in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e Milan si disputerà domenica 11 gennaio allo stadio Franchi di Firenze, calcio d’inizio alle ore 15:00.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su DAZN, e per gli abbonati Sky con abbonamento a Zona DAZN, la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky. Sarà possibile vedere la partita anche in diretta streaming, sempre tramite l’app DAZN.