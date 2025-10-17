Milan, la probabile formazione contro la Fiorentina: Leao titolare, quanti infortuni

La probabile formazione del Milan per la sfida di campionato contro la Fiorentina

Alle 20:45 di domenica 19 ottobre, a San Siro, andrà in scena Milan-Fiorentina. Una partita indubbiamente speciale e delicata, a partire dal ritorno di Stefano Pioli al Meazza, ma da avversario.

Una Fiorentina arretrata in classifica si troverà davanti un Milan decimato dagli infortuni, che di fatto metterà a disposizione di Massimiliano Allegri solo 14 giocatori di movimento.

La novità più grande di sicuro è rappresentata dalla probabile titolarità di Rafael Leao, rientrato a Milanello in anticipo dall’impegno con il Portogallo. Una chance importante per l’umore, dopo gli strascichi della partita contro la Juve e le tante voci nei giorni successivi.

Di seguito, dunque, il punto sulla probabile formazione del Milan in vista della sfida di domenica sera.

Milan, la probabile formazione contro la Fiorentina

In porta e in difesa non dovrebbero esserci dubbi o colpi di scena. Tra i pali Maignan, poco davanti a lui il terzetto composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo, invece, i primi problemi. Sulla fascia destra, Saelemaekers è recuperato ma non al 100%, di conseguenza Allegri potrebbe non volerlo rischiare, scegliendo Athekame. A sinistra, invece, spazio a Bartesaghi causa indisponibilità di Estupinan.

In mezzo al campo, poi, Rabiot è alle prese con un problema al soleo, quindi spazio a Modric in regia, affiancato da Ricci da una parte e Fofana dall’altra come mezze ali. In attacco, Ruben Loftus-Cheek dovrebbe svolgere ruolo di trequartista/seconda punta in questo 3-5-2 rimodulato 3-5-1-1. Poi, notizia più importante, prove di titolarità per Rafael Leao, con il portoghese che è stato tra i titolari dell’allenamento. Gimenez, infatti, è reduce dal volo transoceanico e partirebbe dalla panchina. Il tutto, ovviamente, in attesa dell’allenamento decisivo alla vigilia.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Athekame, Ricci, Modric, Fofana, Bartesaghi; Ruben Loftus Cheek; Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere Milan-Fiorentina

Il match tra Milan e Fiorentina, in programma domenica 19 ottobre alle 20:45 a San Siro, verrà trasmessa in esclusiva da DAZN.