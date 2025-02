Milan, la probabile formazione contro il Feyenoord

Le probabili scelte di Conceicao per la gara di andata dei playoff di Champions League del Milan in trasferta contro il Feyenoord.

Dopo due vittorie consecutive tra Coppa Italia e Serie A, il Milan si prepara alla gara di andata del playoff di Champions League.

I rossoneri se la vedranno con il Feyenoord in trasferta nel primo atto e indubbiamente è la sfida di Santiago Gimenez.

Il messicano è il grande ex del match dopo essersi trasferito in questa sessione di calciomercato invernale appena conclusa in Italia.

Conceicao gli dà fiducia ed è propenso a schierarlo dal primo minuto anche in Olanda.

La probabile formazione del Milan contro il Feyenoord

Nel consueto 4-2-3-1 si va verso la conferma di un Milan con la maggiore qualità possibile in campo. Spazio dunque a Pulisic, Joao Felix e Leao alle spalle di Gimenez.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Joao Felix, Leao; Gimenez. All. Conceicao

