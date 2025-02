Milan, la probabile formazione per il Feyenoord

Le possibili scelte di Sérgio Conceição per Milan-Feyenoord, partita di ritorno dei play-off di Champions League

Torna in campo il Milan, chiamato a rimontare l’1-0 di Rotterdam nella gara di andata dei play-off di Champions League contro il Feyenoord.

È bastato il gol di Igor Paixão per consentire alla squadra di Pascal Bosschaart di vincere la prima sfida col Milan.

Ora il secondo capitolo, con in palio l’accesso diretto agli ottavi di finale di Champions League.

In attesa del fischio d’inizio, in programma martedì 18 febbraio alle ore 18:45, scopriamo le possibili scelte di Sérgio Conceição per il ritorno con il Feyenoord.

La possibile formazione del Milan per il Feyenoord

Non cambia il modulo del Milan: si va quindi verso la conferma del 4-2-3-1 con Mike Maignan in porta. Davanti a lui una linea di quattro difensori, con Pavlović e Tomori in mezzo e Walker e Theo Hernández rispettivamente sulla fascia destra e sinistra. A centrocampo, invece, dovrebbe esserci la coppia formata da Reijnders e Fofana. Spostiamoci sulla trequarti, dove dovrebbero agire Musah (a destra), João Félix e Leão (a sinistra). Davanti Santiago Gimenez come unica punta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Theo Hernández, Pavlović, Tomori, Walker; Reijnders, Fofana; Leão, João Félix, Musah; Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceição.

Dove vedere Milan-Feyenoord in TV e in streaming

La gara tra Milan e Feyenoord, che inizierà alle ore 18:45 di martedì 18 febbraio, verrà trasmessa su Sky Sport Uno, Now TV e Sky Sport 4K.

