La probabile formazione del Milan contro l’Empoli: le possibili scelte di Sérgio Conceição contro Roberto D’Aversa.

Il sabato pomeriggio della ventiquattresima giornata di Serie A vedrà scendere in campo Empoli e Milan. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:00 allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Da una parte i padroni di casa arrivano dalla pesante sconfitta contro la Juventus in campionato. I ragazzi di D’Aversa cercheranno il riscatto contro i rossoneri anche per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione.

Dall’altra gli ospiti arrivano dalla vittoria contro la Roma in Coppa Italia. I ragazzi di Conceição, mentre attendono di scoprire la propria avversaria in semifinale, vogliono continuare la scia di risultati positivi.

Ecco, di seguito, le possibili scelte dei rossoneri per la sfida.

Milan, la probabile formazione contro l’Empoli

Pochi cambiamenti nella formazione per Conceição in vista della sfida contro l’Empoli. In porta confermato Maignan. Difesa a quattro con Tomori e Pavlovic centrali e Walker e Theo Hernandez esterni. In mediana torna Fofana dopo la squalifica e sarà accompagnato da Musah. In attacco resta il ballottaggio tra Gimenez e il ritrovato Abraham, in supporto ci saranno Pulisic, Reijnders e Leao.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. Allenatore: Sérgio Conceição

Empoli-Milan, dove vedere in tv e streaming

La partita tra Empoli e Milan, in programma sabato 8 febbraio alle ore 18:00, sarà visibile in esclusiva tv e streaming su DAZN.