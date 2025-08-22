Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, la probabile formazione contro la Cremonese

Redazione 22 Agosto 2025
Giménez (IMAGO)
Giménez (IMAGO)

Le probabili scelte di Massimiliano Allegri per la prima giornata di campionato contro la Cremonese di Davide Nicola.

Il Milan torna a San Siro per disputare la prima partita di campionato.

Tante novità in casa rossonera a partire proprio dall’allenatore. Non c’è più Conceicao sulla panchina del Milan ma Massimiliano Allegri e tanti sono i cambiamenti anche all’interno della rosa.

L’avversario del nuovo Milan è un’altra squadra con diverse novità. Si tratta della Cremonese di Nicola, che torna a giocare una partita di Serie A due anni dopo l’ultima volta.

Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.

La probabile formazione del Milan

L’infortunio di Leao costringe Allegri a dei cambiamenti in attacco. In attesa di news importanti di mercato, al fianco di Pulisic, toccherà a Santi Gimenez. Sulla sinistra giocherà Estupinian mentre davanti alla difesa c’è un ballottaggio Modric-Ricci con l’ex Toro favorito. Niente maglia da titolare nemmeno per Jashari e De Winter. In difesa, con Tomori e Gabbia, ci sarà Pavlovic dall’inizio.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinian; Pulisic, Gimenez

Allegri, allenatore Milan (IMAGO)
Allegri, allenatore Milan (IMAGO)

Dove vederla in tv

Milan e Cremonese si sfidano per la prima giornata della Serie A 2025/26. Il match è in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza.

La partita sarà visibile in diretta su DAZN.