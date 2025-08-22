Milan, la probabile formazione contro la Cremonese

Le probabili scelte di Massimiliano Allegri per la prima giornata di campionato contro la Cremonese di Davide Nicola.

Il Milan torna a San Siro per disputare la prima partita di campionato.

Tante novità in casa rossonera a partire proprio dall’allenatore. Non c’è più Conceicao sulla panchina del Milan ma Massimiliano Allegri e tanti sono i cambiamenti anche all’interno della rosa.

L’avversario del nuovo Milan è un’altra squadra con diverse novità. Si tratta della Cremonese di Nicola, che torna a giocare una partita di Serie A due anni dopo l’ultima volta.

Di seguito la probabile formazione dei rossoneri.

La probabile formazione del Milan

L’infortunio di Leao costringe Allegri a dei cambiamenti in attacco. In attesa di news importanti di mercato, al fianco di Pulisic, toccherà a Santi Gimenez. Sulla sinistra giocherà Estupinian mentre davanti alla difesa c’è un ballottaggio Modric-Ricci con l’ex Toro favorito. Niente maglia da titolare nemmeno per Jashari e De Winter. In difesa, con Tomori e Gabbia, ci sarà Pavlovic dall’inizio.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana, Estupinian; Pulisic, Gimenez

Dove vederla in tv

Milan e Cremonese si sfidano per la prima giornata della Serie A 2025/26. Il match è in programma sabato 23 agosto alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza.

La partita sarà visibile in diretta su DAZN.